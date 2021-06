E’ online il nuovo sito di Manciano Promozione

MANCIANO – Nasce il nuovo sito internet di Manciano Promozione: il portale di riferimento per il turismo nel comune di Manciano, l’unico che mette in collegamento il turista direttamente con tutte le attività economiche del posto.

Il sito, online da oggi giovedì 24 giugno, è stato realizzato dal professionista Andrea Teti, in stretta collaborazione con le strutture ricettive che hanno dato la propria disponibilità a essere presenti in questo spazio virtuale e a caricare i propri profili.

L’ufficio turistico del Comune ha contattato le aziende presenti nel database per aderire al progetto e quelle che ancora non l’hanno fatto potranno iscriversi anche in un secondo momento. Basta cliccare su “dove dormire” e “dove mangiare” e il gioco è fatto: comparirà la lista delle attività con le foto e una breve descrizione che guiderà il turista nella scelta da fare. Stesso discorso vale per la sezione “cosa da vedere”, “cose da fare”, “negozi” e “servizi”.

Questo portale turistico è gratuito ed è aperto a tutti gli operatori economici che potranno quindi registrarsi e riempire il proprio spazio e caricare tutto ciò che serve a promuovere la propria attività, avvalendosi del supporto e dell’assistenza dell’ufficio turistico.

“Grazie alla collaborazione fattiva degli operatori del nostro territorio – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Manciano, Valeria Bruni – abbiamo creato un portale che diventa una finestra aperta per gli imprenditori e per i turisti. La grande risposta che abbiamo avuto in questi mesi da parte dei titolari delle attività a collaborare a questo progetto è l’esempio concreto che per migliorare e crescere c’è bisogno del contributo e della partecipazione di tutti. Chi ancora non avesse dato la disponibilità a inserire la propria attività, può ancora farlo e aderire al progetto”.

“Siamo consapevoli – conclude Bruni – che il lavoro condiviso con le aziende del territorio sia la strada da intraprendere per guardare di nuovo al futuro”.

“La pandemia cogliendoci di sorpresa – afferma il sindaco di Manciano Mirco Morini – ha messo in ginocchio soprattutto il comparto turistico ed è proprio da questo che la nostra amministrazione ha voluto ripartire. Il nuovo sito turistico – continua ancora Morini – è il primo passo verso una nuova visione di impresa: rialzarsi e ricominciare”.

www.mancianopromozione.it