È festa in paese per la nuova ambulanza: l’ha inaugurata la Misericordia

ROCCATEDERIGHI La Fraternita di Misericordia di Roccatederighi, una ventina di volontari attivi, un direttivo consolidato, guidato dal 2013 da Paolo Mucciarelli, ha avviato un piano per rinnovare il parco automezzi, ma soprattutto per rilanciare l’azione del sodalizio attraverso il reclutamento di nuovi confratelli da inserire nell’organico, un po’ affievolito nell’ultimo anno e mezzo dalle conseguenze della pandemia e da un’età media piuttosto alta.

Nei giorni scorsi è arrivata in paese la nuova ambulanza, un obiettivo sudato, raggiunto grazie a migliaia di servizi svolti negli ultimi anni e al generoso contributo – 40mila euro – della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, intercettato grazie a un articolato progetto presentato nei mesi scorsi.

In questo periodo di ripartenza il presidente Paolo Mucciarelli e il consiglio direttivo hanno organizzato anche due corsi di formazione per soccorritori di primo e secondo livello, lezioni che hanno permesso di aggiungere al gruppo dei volontari una quindicina di nuovi confratelli. Ecco i loro nomi: Gennj Alicandro, Mario Ceccarini, Roberto Ciummei, Tiziana Ferrari, Savino Fontani, Jacopo Fontani e Natascia Fontani, Andrea Lanfranchi, Danilo Pacchetti, Paolo Murziani e Rossana Ricotti. Formnatrice: Paola Deiana. Continuerà così il lodevole impegno della Misericordia al servizio dei paesani e non solo. Un motivo di orgoglio per Roccatederighi.