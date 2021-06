Due volte oro per Fioretti: i giovani dei Pattinatori Maremmani in evidenza ai nazionali

MARINA DI GROSSETO – Per i Pattinatori Maremmani si sono conclusi con successo i Campionati Italiani su pista a Senigallia, con due titoli italiani e tanti piazzamenti nei primi dieci posti. Mattia Fioretti è stato il protagonista della categoria Junior, conquistando due ori nella 10000 metri ad eliminazione e nella 10000 metri a punti/eliminazione. In quest’ultima ha dimostrato tutta la sua forza, partendo in fuga a metà gara e con un arrivo in solitaria. Eccezionali i risultati riportati da Alessandro Carnevali (categoria Junior) con un 5° posto nel giro contrapposto e un 6° nella 500 metri sprint.

Nella stessa categoria Riccardo Trillocco ottiene il 5° posto nella 10000 ad eliminazione. Nella categoria Senior Michael Fioretti conquista un eccezionale 7° posto nella 10000 metri punti/eliminazioni, mentre Omero Tafi si aggiudica il 10° posto nel giro contrapposto. Nella gara a squadre Riccardo, Michael e Omero si sono guadagnati un 8° postato, con meno di cinque secondi di ritardo dalla prima squadra. Inaspettati i risultati raggiunti da Matteo Nencioni (categoria Allievi), con un 8° posto nella 500 metri sprint e il 12° posto nel giro contrapposto. Ottime le prestazioni di Mirco Puccinelli e Alesandro Mema alle prime esperienze in una competizione di livello nazionale.

L’allenatrice Elena Sandroni è soddisfatta dei risultati ottenuti da tutti i suoi atleti e augura un grande in bocca al lupo ai suoi atleti che dopo un giorno di riposo saranno impegnati a Riccione ai Campionati Italiani su strada dal 24 al 26 Giugno.