Coronavirus in Italia: 927 nuovi casi e 10 morti

GROSSETO – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 927 nuovi casi di Coronavirus e 10 morti. Ieri i nuovi contagiati erano stati 951, i deceduti 30. I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.255.700, i morti 127.362.

I guariti sono invece 4.066.029, con un incremento di 6.566 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 62.309, in calo di 6.310 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 59.954 persone (-6.181).

Di seguito i dati in dettaglio:

• Attualmente positivi: 62.309

• Deceduti: 127.362 (+10)

• Dimessi/Guariti: 4.066.029 (+6.566)

• Ricoverati: 2.355 (-129)

• di cui in Terapia Intensiva: 328 (-16)

• Tamponi: 70.577.077 (+188.191)

Totale casi: 4.255.700 (+927, +0,01%)

📊 Medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa:

Casi totali: 849 casi in media al giorno (-563, -40% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 25 (-23, -48%)

Nuovi ingressi in T.I.: +10 al giorno (-8, -44%)

Tamponi: 182.485 (+2.508, +1%)

✅ Dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 47.722.029

Di cui prime dosi: 31.092.693

Di cui seconde dosi: 16.629.336

Dosi disponibili ma non ancora somministrate: 6.850.404

Dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri: 540.605

Media settimanale delle somministrazioni giornaliere: 543.046