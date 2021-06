FOLLONICA – Sono stati installati in piazza Mazzini, sulla terrazza del lungomare di viale Italia e sulla spiaggia di Senzuno i cartelli che invitano a baciarsi. L’idea, proposta dal grafico Gabriele Rossi, è piaciuta all’Amministrazione comunale di Follonica che ha deciso di realizzarla.

Sul cartello sono riportate due figure stilizzate e l’invito a baciarsi. Non mancano poi i colori dell’arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt: un modo per sottolineare l’inclusività del messaggio, rivolto a tutti i cittadini. L’invito è poi anche quello di scattarsi una foto da pubblicare sui social con l’hashtag #Follove, così da promuovere la città. L’inaugurazione è avvenuta in occasione del Pride Month, ovvero il mese della diversità sessuale.

di 15 Galleria fotografica Kissing Zone 2021









«Il cartello, sicuramente leggero e pensato per divertire, vuole essere un segnale di promozione del nostro territorio ma soprattutto di speranza per una ritrovata nuova normalità – commentano l’assessora Mirjam Giorgieri e l’assessora Barbara Catalani – Anche se si tratta di un progetto spiritoso può e deve essere lo spunto per alcune riflessioni più profonde. L’amore è un sentimento universale, che tocca tutti e tutte in forme diverse, ognuna di queste con la stessa dignità».

«Quindi inaugurare i cartelli “Kissing zone” durante il Pride Month vuole essere un modo per sottolineare quanto sia necessario permettere a ognuno di noi di amare senza persecuzioni o condanne morali. Per questo – concludono le assessore – riteniamo che sia fondamentale la legge Zan, approvata alla Camera il 4 novembre 2020, che contrasta i reati di razzismo e prevede pene per chi istiga alla violenza omofobica».