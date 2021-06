Formazione online: al via il corso per futuri ristoratori e baristi

GROSSETO – Hai la passione per il mondo del food e vuoi aprire la tua attività? Se la risposta è sì, Ascom Confcommercio Grosseto ti invita a non lasciarti sfuggire l’occasione di frequentare il suo corso Sab online, che partirà nei prossimi giorni.

Conosciuto con l’acronimo di Sab (ex Rec), si tratta del “classico” corso abilitante per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ovvero uno dei requisiti fondamentali che devono avere tutti coloro che intendono aprire un’attività in questo settore, che sia un bar o un ristorante, una pizzeria oppure un pub ecc., e che si tratti di commercio al minuto in sede fissa oppure ambulante.

L’associazione grossetana annuncia che nelle prossime settimane ripartirà una nuova edizione proprio del corso Sab, nella versione “Fad”, Formazione a distanza, con le lezioni che si svolgeranno tramite internet.

Per partecipare basterà essere dotati di un computer o altro dispositivo (tablet o telefono) e una connessione a internet. Le lezioni saranno tenute dal vivo dai docenti, pertanto gli iscritti potranno interagire tra loro e fare domande ai relatori.

Una soluzione che si sta riscuotendo successo nell’ambito della formazione, essendo molto pratica specialmente per chi non risiede in città.

I partecipanti al corso, inoltre, potranno beneficiare del servizio gratuito di assistenza e supporto all’avvio d’impresa, comprensivo del reperimento risorse finanziarie ed incentivi.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni, che sono già aperte, scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it, oppure chiamare il numero 0564 470111.