Vuoi l’asilo nido nel tuo paese? Ecco come fare

MONTEROTONDO MARITTIMO – L’Unione di Comuni Colline Metallifere intende acquisire la manifestazione d’interesse allo scopo di istituire un servizio educativo di asilo nido nel Comune di Monterotondo Marittimo, rivolto a bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi, per l’anno scolastico 2021-2022.

I cittadini che sono interessati all’attivazione del servizio devono comunicarlo inviando la domanda di pre-iscrizione entro e non oltre il 5 luglio 2021 tramite mail a serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it; oppure tramite pec a unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it o tramite consegna a mano al Comune di Monterotondo Marittimo.

L’acquisizione delle domande non vincola l’Amministrazione nel caso in cui non dovessero verificarsi le condizioni necessarie per l’espletamento del servizio.

L’avviso e il modulo di domanda sono scaricabili al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2021/06/SONDAGGIO-INTERESSAMENTO-ASILO-NIDO-ANNO-EDUCATIVO-2021-2022.html?fbclid=IwAR2Z95rMVIgvdQ1-I4FxMS0HwQyvDY9fBW374rKSPBkuieLFzhhvXe0TNcw