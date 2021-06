Incidente stradale mortale. Strada chiusa

CECINA – Temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Liguria sulla strada statale 1 “Via Aurelia”, a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Cecina, in provincia di Livorno.

Lo scontro ha coinvolto una moto, il cui conducente è morto, e un’autovettura.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.