Il Comune cerca un direttore per i musei: ecco il bando

MANCIANO – Il Comune di Manciano ha indetto una procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di direttore operativo dei Musei di Manciano e Saturnia.

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

 godimento dei diritti civili e politici;

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 non essere sottoposto a procedimenti penali;

 Laurea in Lettere classiche ed equipollenti.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del 29 giugno 2021 al Comune di Manciano – Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (Grosseto), a mezzo posta raccomandata, PEC (comune.manciano@postacert.toscana.it) o consegna a mano.

Nella domanda il candidato, oltre al nome e cognome, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

− il luogo e la data di nascita;

− la residenza e il recapito telefonico;

− il domicilio, se diverso dalla residenza;

− la cittadinanza;

− il godimento dei diritti civili e politici;

− di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

− di non essere sottoposto a procedimenti penali;

− il titolo di studio posseduto.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da:

− copia fotostatica di un documento di identità valido;

− curriculum professionale;

− progetto/proposta per lo svolgimento dell’incarico.

