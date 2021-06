Giovane maremmana presenta il suo singolo d’esordio: “Anime all’unisono”

GROSSETO – Si intitola “Anime all’unisono” la prima canzone della maremmana Sara Angelini in arte Shasa.

«”Anime all’unisono” – racconta Sara Angelini – nasce come un brano dedicato a chiunque abbia perso una figura importante nella propria vita. A chiunque abbia provato dolore e disperazione nell’assenza di un abbraccio».

Dopo un lutto è nata la volontà «di buttarsi a capofitto nella musica per omaggiare suo nonno» a cui ha dedicato il suo primo brano.

«Con mio nonno cantavamo in macchina, nei vicoli di Roma, facevamo i concerti in casa. Mi ha sempre detto di non mollare mai, credere nei sogni e combattere per essi con le unghie e con i denti».

Fin da subito è stata affiancata dai Kymya, anche loro artisti e musicisti di Grosseto, che hanno prodotto la sua canzone e la stanno seguendo in questo percorso. La canzone uscirà domani, 23 giugno, a mezzanotte QUI.