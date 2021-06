Fra calcio e beneficenza, ottava edizione del Memorial Lozzi ricordando Gabriele

BRACCAGNI – La società Operaia di Mutuo Soccorso di Montepescali, in collaborazione con la UISP di Grosseto, organizza presso il campo sportivo Tavarnesi della FCD Braccassi il giorno 26 giugno alle 18,30 l’ottavo memorial dedicato a Gabriele Lozzi.

L’evento, voluto fortemente dalle due associazioni, vedrà sul terreno di gioco i Cinghiali di Chiusdino contro gli Amici di Montepescali/Braccagni. L’ ingresso sarà completamente gratuito.

Ogni eventuale donazione ricevuta nel corso dell’evento sarà devoluto integralmente in beneficenza.

Appuntamento da non perdere per le finalità della manifestazione e per rinnovare il ricordo di tutti verso Gabriele scomparso a soli 30 anni.