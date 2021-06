È ancora podio per De Stasio e Tognoni della Himod Bike

FOLLONICA – Non si ferma l’impegno sportivo degli atleti della Himod Bike Follonica.

La scorsa domenica il team ha partecipato al trofeo Mtb Yellow Race memoria Lorenzo Vernazza a Tabiano Terme (Parma), valevole come campionato regionale Emilia Romagna.

In una giornata caldissima sopra i 4o C° i ciclisti hanno affrontato un percorso di cross country che si sviluppava per 3,3 chilometri con un dislivello di 190 metri, da percorrere con più giri in base alla categoria di appartenenza.

Fin dall’inizio gli atleti Marco De Stasio e Denis Tognoni si prendono la testa della gara e in breve tempo il distacco di De Stasio diventa incolmabile per gli inseguitori. Il follonichese vince quindi nella sua categoria (M3) e si aggiudica il gradino più alto del podio assoluto nella fascia amatori. Tognoni si piazza, invece, al quarto posto assoluto e trionfa nella sua categoria M4.