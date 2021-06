Coronavirus in Italia: 835 nuovi casi e 31 morti. Tasso di positività 0,4%, il più basso di sempre

GROSSETO - I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia sono 835 (ieri 495). Effettuati 192.882 tamponi, 110mila più di ieri: infatti, nonostante il numero di nuovi positivi salga, il tasso di positività cala dallo 0,6% allo 0,4%, il più basso di sempre.

I decessi sono 31 (ieri 21), per un totale di 127.322 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 23 in meno (ieri -4), con 10 ingressi del giorno, e calano a 362, mentre i ricoveri ordinari sono 101 in meno (ieri -54), 2.289 in tutto.