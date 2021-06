Coronavirus: cinque nuovi positivi in Maremma. 19 guariti

GROSSETO – Sono cinque i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto, su 516 tamponi effettuati. 19 le persone guarite, mentre sono 286 le persone in carico alla Asl e ancora positive.

In tutta la Asl Toscana sud est sono invece 12 i nuovi positivi: due ad Arezzo, cinque a Siena e cinque, appunto, a Grosseto. I nuovi positivi rientrano nelle categorie 35-49 anni e il resto dai 65 agli over 80.

Dopo i picchi e i focolai dei giorni scorsi si sta dunque normalizzando la situazione anche in Maremma.

I cinque positivi sono distribuiti in tre comuni: tre a Scansano (che nei giorni scorsi è stato interessato da un vero e proprio focolaio di covid variante brasiliana), uno a Grosseto e uno ad Arcidosso. 14 le persone ricoverate al Misericordia, due in terapia intensiva. La Regione Toscana, nel proprio report quotidiano, ha anche segnalato la presenza di una persona deceduta, una donna in provincia di Grosseto. Nel report della Asl Toscana sud est, però, questo decesso non risulta ancora.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 12 Provincia di Arezzo 2 Provincia di Siena 5 Provincia di Grosseto 5 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 1 – 1 – – – Grosseto – – 1 0 2 2 Siena – 2 1 1 1 – Totale USL 1 2 3 1 3 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 14 giugno Martedì 15 giugno Mercoledì 16 giugno Giovedì 17 giugno Venerdì 18 giugno Sabato 19 giugno Domenica 20giugno Lunedì 21giugno Martedì 12 giugno Arezzo 2 2 7 4 6 4 2 3 2 Siena 5 4 3 3 4 1 5 3 5 Grosseto 14 19 19 3 11 8 2 1 5 Totale Asl Tse 21 25 29 10 21 13 9 7 12

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Grosseto 1 Scansano 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 6 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 14 TI Misericordia Grosseto 2

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 526 Provincia di Siena 619 Provincia di Grosseto 516

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 198 Provincia di Siena 139 Provincia di Grosseto 286

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 116 Provincia di Siena 117 Provincia di Grosseto 266

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 354 Provincia di Siena 293 Provincia di Grosseto 320

Guariti Provincia di Arezzo 19 Provincia di Siena 6 Provincia di Grosseto 19