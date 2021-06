Coronavirus: 25 nuovi casi in Toscana, era da agosto scorso che non erano sotto quota 30

FIRENZE – “Un numero di nuovi positivi così basso non si vedeva dal 17 agosto 2020, l’incidenza media regionale è 11 casi ogni 100mila abitanti. Forza Toscana, continuiamo così! Vaccini attualmente somministrati: 2.764.371. I nuovi casi registrati in Toscana sono 25 su 13.539 test di cui 6.670 tamponi molecolari e 6.869 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,18% (0,5% sulle prime diagnosi)”. Lo anticipa il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo consueto post giornaliero.

I nuovi casi in Toscana sono 25, 20 in meno di ieri quando erano 45. E’ da agosto scorso che il numero di nuovi casi in regione non erano sotto quota 30. Il 17 agosto, nello specifico, erano 21. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.670 tamponi (ieri 3.828) e 6.869 test rapidi (ieri 1.059).

Diminuisce il tasso di positività, che è uno dei più bassi mai registrati, pari a 0,18% (ieri 0,92%), 0,5% sulle prime diagnosi (ieri 2,3%).

Cresce il tasso giornaliero per 100mila abitanti della Provincia di Grosseto, pari a 1,83 (ieri 0,46). In base ai dati della Regione, il numero di nuovi positivi in Maremma è pari a quattro.

