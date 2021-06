CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Confindustria Toscana sud sceglie la Maremma per la sua assemblea annuale e per rinnovare i suoi vertici. Il neo presidente, che resterà in carica quattro anni, è Fabrizio Bernini.

Sarà lui a sostituire il presidente uscente Paolo Campinoti e a guidare l’associazione degli industriali delle tre province del sud della Regione: Grosseto, Siena e Arezzo.

Confermato al vertice della delegazione di Grosseto come presidente Francesco Pacini.

All’assemblea, ospitata all’Andana resort di Castiglione della Pescaia, ha partecipato, nel successivo momento di confronto tra imprenditori e istituzioni, anche il presidente della regione Eugenio Giani insieme all’assessore alle attività produttive Leonardo Marras.

Presenti anche il sindaco di Grosseto e presidente della provincia Antonfranesco Vivarelli Colonna, il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda e il prefetto di Grosseto Fabio Marsilio.