Cascata del Londini, Marras: «Reazione eccessiva e incomprensibile del Comune»

PITIGLIANO – “Trovo che la reazione del Comune di Pitigliano sia eccessiva e priva di una motivazione comprensibile”, così Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana, commentando la nota del Comune di Pitigliano sulla Cascata del Londini.

“La cascata del Londini – prosegue – è un bene prezioso che nessuno trascura. Il sindaco si è rivolto anche a me nelle settimane scorse e, come ha chiarito l’assessore Monia Monni pochi giorni fa, stiamo lavorando e presidiando l’esecuzione dell’intervento in modo appropriato affinché il sito sia salvaguardato e sia restituito il suo effetto naturale così spettacolare”.

“Anche i consiglieri regionali se ne sono occupati con interrogazioni bipartisan a dimostrazione della partecipazione oltre gli schieramenti sul tema.

Credo che sia utile riportare nei toni più adeguati il confronto e misurarsi concretamente sui risultati che arriveranno e saranno evidenti a tutti”, conclude Marras.