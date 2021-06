Via libera alla pista ciclopedonale: collegherà il parcheggio alla spiaggia

BARATTI – Una pista ciclopedonale che si svilupperà per circa un chilometro e sarà realizzata per collegare il parcheggio delle Caldanelle con Baratti: è il progetto approvato dal Comune di Piombino nell’ambito di valorizzazione della mobilità dolce e della tutela del patrimonio ambientale. L’opera completerà il progetto della pista ciclabile che congiunge il centro urbano di Populonia Stazione con il parcheggio delle Caldanelle.

“La pista ciclopedonale di Baratti è un’opera fortemente voluta e molto attesa da cittadini e turisti– ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vita -, che consentirà a tutti di recarsi in spiaggia in completa sicurezza, alleggerendo il traffico estivo e i conseguenti ingorghi dovuti alla ricerca del parcheggio. Si tratta di un progetto ambientalmente compatibile e di minimo impatto, realizzato con materiali ecosostenibili e pensato per incentivare le persone per raggiungere il mare a piedi o in bicicletta, mezzo non inquinante per eccellenza”.

La pista sarà realizzata a circa 1,5 metri di distanza dal ciglio del fosso che affianca la strada asfaltata esistente e verrà completata con una delimitazione lato campi realizzata con pali di legno e reti di maglia, così da proteggere pedoni e ciclisti.