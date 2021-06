Lo Sporting Club sbaraglia gli avversari: vince il girone ed entra nei play off

FOLLONICA – Un’altra vittoria per il Follonica Sporting Club sui campi di casa contro il Padel Colombo Genova.

Per il club follonichese si è concluso nella giornata di domenica il girone di serie C con il primo posto che comporta quindi il pass per la qualificazione dei Play Off che si giocheranno il 19 e il 26 settembre tra le migliori 16 squadre italiane.

Per gli atleti sarà quindi un’estate di allenamenti intensi per prepararsi al meglio alla grande sfida di settembre.

Intanto la squadra ha dedicato la vittoria di ieri a Diego Radi, detto Dieghito, che ha vinto la sua partita di esordio in serie C insieme ad una leggenda del padel: Cristian Calneggia.

«I sogni spesso si realizzano, basta lavorare sodo e crederci – commentano dal club dopo la vittoria -. Ora il Follonica Sporting Club si trova ai vertici del grande Padel e oggi è il momento di godersi questo momento.

Vogliamo ringraziare tutti i giocatori, le giocatrici della squadra e al pubblico che ci ha seguito di persona e in diretta Facebook. Un grazie naturalmente va a tutti i nostri sponsor: Pista dei pini ristorante e pizzeria, Arredamenti Cillerai, Bocciodromo Ristorante e pizzeria, Pasta Fresca Marcella, Fanelli Energia, Allianz assicurazioni, Proedil, Compass. Oltremare Follonica B&B»