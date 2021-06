Il basket grossetano in onda su Sky: una settimana con i grandi campioni

MARINA DI GROSSETO – Il basket grossetano in onda su Sky: l’occasione è il Day Camp che si svolgerà a Marina nella piazza della Fortezza e su parte del lungomare dal 27 giugno al 3 luglio. L’iniziativa è organizzata dalla Asd Gea Basketball, in collaborazione con la Italian Basketball World (Ibbw) e con la coorganizzazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. I ragazzi avranno la possibilità di allenarsi con i grandi campioni Giacomo Gek Galanda e Massimo Bulleri, per una settimana all’insegna del divertimento e della sana competizione.

“Si tratta di un evento molto importante – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di cui siamo ancora più orgogliosi, perché verrà trasmesso su Sky, dando così visibilità al nostro territorio con le conseguenti ricadute positive per la valorizzazione turistica ed economica delle realtà locali. Ringrazio la Gea Basketball per l’impegno con cui porta avanti la propria attività di promozione sportiva e sociale, nonostante le difficoltà legate alla pandemia”.

“Per il secondo anno i giovani potranno misurarsi con campioni del calibro di Galanda e Bulleri – commenta l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – ed è un’opportunità che come Amministrazione sosteniamo con grande entusiasmo. Un’occasione da non perdere per la nostra frazione e per tutto il territorio, considerando l’interesse che simili eventi suscitano sia tra i cittadini, sia tra gli appassionati non residenti. Ancora una volta lo sport diventa veicolo di attrazione turistica per la Maremma”.