Dal Comune fino a 2.500 euro a bar e ristoranti per rinnovare gli arredi esterni

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora ha pubblicato un nuovo bando per l’erogazione di contributi finalizzati ad incentivare il rinnovo degli arredi esterni e delle insegne dei locali di pubblica somministrazione.

In particolare, la Giunta comunale ha disposto la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta. Il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda è pari a 2.500 euro. Il bando riguarda il rinnovo di aree dehors e arredo esterno in legno e/o ferro battuto secondo le tipologie concordate con l’area servizi tecnici del Comune e il rinnovo delle insegne, sempre secondo le tipologie concordate con il medesimo ufficio comunale.

“In questa particolare fase di ripartenza vogliamo supportare gli investimenti delle attività – afferma Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora –, in particolare, questo bando punta ad incentivare il rinnovo degli arredi esterni dei locali per riqualificare l’ambiente cittadino. Santa Fiora sta crescendo molto come brand e come flusso di visitatori. Gli spazi aperti sono degli splendidi salotti e la sinergia fra locali e Comune è fondamentale per dare un’immagine sempre più accattivante del nostro borgo”.

La domanda va presentata utilizzando l’apposito modello entro e non oltre il 31/12/2021 al Comune di Santa Fiora esclusivamente tramite PEC indirizzata a comune.santafiora@postacert.toscana.it

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura: “Richiesta contributo acquisto arredi esterni/insegne”.

Il bando e il modello di domanda sono pubblicati al seguente link:

https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=67&area=H