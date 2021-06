Coronavirus in Italia: 495 nuovi casi, è il dato più basso da agosto 2020. I morti sono 21

GROSSETO - I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 495, il dato più basso dal 18 agosto 2020, contro gli 881 di ieri. I decessi sono 21 (ieri 17), mentre il tasso di positività resta sostanzialmente invariato (0,60% contro lo 0,59% di ieri).

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 21 giugno 2021" su Spreaker.

Ecco i dati di oggi in dettaglio

• Attualmente positivi: 76.853

• Deceduti: 127.291 (+21)

• Dimessi/Guariti: 4.049.316 (+11.320)

• Ricoverati: 2.775 (-58)

• di cui in Terapia Intensiva: 385 (-4)

• Tamponi: 69.997.973 (+81.752)

Totale casi: 4.253.460 (+495, +0,01%)

📊 Medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa

Casi totali: 1.097 casi in media al giorno (-629, -36% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 36 (-28, -44%)

Nuovi ingressi in T.I.: +13 al giorno (-8, -38%)

Tamponi: 187.783 (+6.152, +3%)

✅ Dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 46.024.012

Di cui prime dosi: 30.250.948

Di cui seconde dosi: 15.773.064

Dosi disponibili ma non ancora somministrate: 4.235.429

Dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri: 420.880

Media settimanale delle somministrazioni giornaliere: 531.651