amministrative2021: primo sondaggio, Perugini il più votato. Riparte la nuova rilevazione

GROSSETO – Primo sondaggio lanciato dal nostro quotidiano in vista dell’appuntamento elettorale dell’autunno con le amministrative di Grosseto e primi risultati sorprendenti.

I risultati – Queste le intenzioni di voto dei nostri lettori per questa prima rilevazione. In totale hanno votato 268 utenti (ricordiamo che con i moduli di Google è ammessa un’unica risposta per account). La rilevazione è stata fatta nel periodo che va dal 14 al 20 giugno.

Come si vede nel grafico il 49,3% ha scelto Emanuele Perugini (civiche), il 18,3% Leonardo Culicchi (centrosinistra, M5s, civiche), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (centrodestra e civiche), Valerio Pizzuti 11,2%, altro 5,2%.

Il nuovo sondaggio – Da oggi lanciamo la nuova rilevazione nella quale sarà presente anche un nuovo candidato, si tratta di Carlo Vivarelli che si presenterà per la lista Italexit con Paragone.

Il periodo – Il sondaggio sarà aperto da oggi, lunedì 14 giugno, a domenica prossima, 20 giugno.

La domanda – Quale candidato sindaco votereste alle amministrative del comune di Grosseto? A questa risposta potete scegliere una delle opzioni che abbiamo indicato, cioè i nomi dei candidati attualmente in campo. Li abbiamo messi in ordine alfabetico.

Nota bene: Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.