400mila euro per il ponte: al via i lavori di manutenzione. Modifiche alla circolazione

GROSSETO – Al via i lavori di manutenzione straordinaria del ponte Spadino, al chilometro 02+400 della strada provinciale 154.

L’importo complessivo del progetto è di 400mila euro. I lavori consistono sostanzialmente nel rifacimento della impermeabilizzazione dell’impalcato e nell’adeguamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche. Interventi questi finalizzati al mantenimento delle capacità strutturali del manufatto. Il progetto prevede, infine, il risanamento delle parti ammalorate del calcestruzzo della struttura ed il rifacimento totale della pavimentazione.

Per l’esecuzione di una parte dei lavori, il ponte verrà chiuso al transito dal 28 giugno al al 3 luglio. Durante questa settimana sarà chiusa l’uscita Grosseto Sud della SS1 Aurelia.

“Prosegue così il piano di controllo e manutenzione dei ponti da parte della Provincia – affermano il presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il consigliere con delega alla viabilità, Marco Biagioni – Il ponte in questione non presenta evidenti criticità strutturali, tuttavia è caratterizzato da forti infiltrazioni di acqua provenienti dall’impalcato che vanno a impregnare, in maniera pressoché diffusa, la struttura del manufatto. Tali infiltrazioni danno luogo a un continuo ammaloramento del cemento armato, per cui è necessario intervenire per evitare la progressiva perdita di resistenza della struttura. Si tratta di un intervento importante per la sicurezza che rientra nell’impegno dell’Amministrazione provinciale nel monitorare tutte le situazioni critiche”.