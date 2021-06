Tre reti all Lucchese, gran finale di campionato per gli Under 17 biancorossi

ROSELLE – Una bella vittoria per 3-0 è l’acuto finale degli Under 17 del Grifone contro la cenerentola Lucchese, con il quarto posto blindato. Partita piacevole e combattuta, con i biancorossi che prima ci provano con Columbu e Salvadori e poi rompono gli equilibri con Falconi all’11’, da assist di Di Meglio stoppato e calciato di sinistro. Subito la risposta dei rossoneri con Villa, ben servito da Carcione ma in ritardo. Al 34’ raddoppio unionista sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Columbu che serve Cargiolli, bravo a freddare la difesa ostile. Nella ripresa i torellini arrotondano su azione con Pomi, ma insidie dai piedi dei nuovi entrati Bernardeschi e Cateni a impegnare Comi.

Finisce con una sconfitta per 4-1 l’amichevole degli Under 14 contro i coetanei della Fiorentina, con Belletti marcatore dal dischetto per gli unionisti, per il temporaneo 1-2. Finale analogo per gli Under 13, superati in tutti e tre i tempini nel match test di calcio a 9.

UNDER 17: US GROSSETO-LUCCHESE 3-0

GROSSETO: Comi, Loffredo, Sonnini, Falconi (Pomi), Simi, Veronesi, Cargiolli, Begnardi (Bifini), Columbu, Di Meglio (Galli), Salvadori. A disposizione: Laudicino, Massa, D’Amore, Bruni, Trombini, Conti. All. Consonni.

LUCCHESE: Cortopassi, Buchignani, Carcione, D’Ancona, Rossi, Santelli, Vaselli, Fiore, Villa, Amir, Nannipieri. A disposizione: Labozzetta, Cateni, Bernardeschi, Cittadini, Tomei. All. Guasti.

ARBITRO: Avelardi di Livorno; assistenti Chernenkova e Paoli di Piombino.

RETI: 11’ Falconi, 34’ Cargiolli, 24’ st Pomi.

UNDER 14: US GROSSETO-FIORENTINA 1-4

GROSSETO: Massellucci, Capoduri, Coppola (13’ Galli), Bindi, Amoroso, Magnani (15’ st Giochi), Stefani (15’ st Turbanti), Colledan (7’ st Canu), Belletti, Zauli, Attilio (7’ st Ibraimi). A disposizione: Ennached, Esposito, Tana. All. Corti.

FIORENTINA: Fioravanti (Scabertone), Pucci, Hisely, Ciacci, Rus (Orlowski), Turnone, Fiorini (Flachi), Batignani, Poienardi (Berti), Atzeni, Decani (Scabello).

ARBITRO: Maretti di Grosseto.

RETI: 5’, 7’ e 15’ st Poienardi, 33’ (rig.) Belletti, 14’ st Atzeni.

UNDER 13: US GROSSETO-FIORENTINA (pt 0-1; st 0-5; tt 0-5)

GROSSETO: Musardo, Cantalino, Betti, Mastacchi, Berardone, Picchianti N., Corti, Tosi, Artino. A disposizione: Vanni, Falciani, Canuti, Pascolini, Picchianti C., Rossi, Migliorini. All. Violi.

FIORENTINA: Neri, Carone, Arcadipane, Galeota, Chiodini, Carotti, Buzzanga, Perrotti, Sassorossi. A disposizione: Melai, Paglicci, Magalotti, Gurra, Lila, Donati, Vezzosi, Sogli Degli Innocenti.