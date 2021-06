“Estate Clean” alla Fortezza di Marina: un fine settimana di iniziative

MARINA DI GROSSETO – Continua la serie di eventi legati ad Estate Clean, la festa dedicata alla tutela dell’ecosistema marino del litorale grossetano promossa dal Comune di Grosseto – settore Ambiente, in collaborazione con l’associazione balneari di Grosseto e sponsorizzata dal brand +Three°°°.

Sono arrivati al Forte San Rocco i pesci in 3D fatti dai ragazzi del liceo artistico del polo “L.Bianciardi” con materiali di riciclo recuperati dalle spiagge della mostra Trash art promossa dai Lions Distretto 108LA, lions zona M e tutti i club lions della provincia di Grosseto.

Per l’occasione, oltre all’inaugurazione della mostra, si sono tenute numerose attività a tema ambientale non solo per gli adulti ma anche per i bambini.

Alla Fortezza è stato infatti possibile ammirare i cartelloni creati dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Grosseto per il concorso “Differenziata? Istruzioni per l’uso”. La creazione più bella verrà poi apposta sulle postazioni informatizzate del territorio.

Per tutti gli appassionati di arte è stato possibile partecipare al laboratorio di riciclo creativo a cura di Dominga Tammone, con protagonisti assoluti colori totalmente ecosostenibili a base naturale.

Grande attenzione anche alle attività di sensibilizzazione, grazie alla presenza degli educatori ambientali del settore Ambiente e degli operatori di Tartamare, l’associazione che da anni si occupa del recupero delle tartarughe marine in via d’estinzione.

“Per un’estate veramente sostenibile non potevamo che prevedere iniziative che coinvolgessero anche i più piccoli – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente, Simona a Petrucci -. Arte, cultura sono infatti strumenti validissimi per far nascere nelle persone una consapevolezza maggiore verso le tematiche ambientali.”