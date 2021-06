GAVORRANO – Sette società sportive da tutta la provincia e un ospite speciale hanno fatto da cornice a una giornata dedicata allo sport alla pista di pattinaggio di Bagno di Gavorrano.

Nella giornata di oggi si è svolto il primo “Memorial Ketty Sinni”, promosso dall’Asd pattinaggio artistico e hockey Bagno di Gavorrano. Una gara di pattinaggio a formula tra varie categorie, in memoria della sorella di Erminio Sinni, il cantautore maremmano originario di Gavorrano.

La sorella del cantautore è scomparsa prematuramente qualche anno fa e da piccola frequentava proprio la pista dove oggi si sono esibiti oltre 60 atleti.

Erminio Sinni, insieme all’assessore dello sport, Daniele Tonini, e il presidente della società Domenico Iannibelli ha partecipato alla premiazione degli atleti.

«L’istituzione di questo trofeo mi fa un enorme piacere – ha detto Erminio Sinni -. Sono sicuro che mia sorella sarebbe stata molto felice di questa iniziativa. Kety faceva parte della primissima squadra che ha pattinato su questa pista nei primi anni ’70 – ricorda -. Qualche volte l’accompagnavo e perfino io mi mettevo i pattini insieme agli amici di allora, perché qui era proprio un luogo di incontro, dove passare qualche ora con gli amici in spensieratezza».

Alla giornata di sport hanno partecipato oltre 60 atleti dalle società di pattinaggio Cus Albinia, Skating Club Grosseto, Follonica Hockey, Asd pattinaggio artistico Gavorrano, pattinaggio Costa d’argento Orbetello, Gs Libertas Grosseto e Polisportiva Barbanella.

«Inizialmente – spiega il presidente dell’Asd Pattinaggio artistico Bagno di Gavorrano, Domenico Iannibelli – avevamo pensato di organizzare solo una piccola competizione interna tra i nostri atleti, proprio per dargli un po’ di stimoli dopo il lungo fermo dalle gare durante la pandemia. Alla fine, però, è nata un’iniziativa provinciale, abbiamo invitato anche altre società come la nostra e dato vito al primo trofeo Uisp “Memorial Ketty Sinni”. L’abbiamo voluto dedicare alla sorella di Erminio che purtroppo non c’è più, ma anche anche lei era una pattinatrice proprio in questa pista. Per l’occasione abbiamo invitato anche Erminio e siamo onorati della sua presenza dopo il suo grande successo a The Voice».

«È stata – ha aggiunto l’assessore allo sport, Daniele Tonini – una bellissima giornata di sport anche oggi grazie all’Asd Pattinaggio Artistico di Bagno di Gavorrano. Bravi tutti coloro che di sono esibiti per il primo trofeo Ketty Sinni. L’amministrazione comunale sostiene convintamente lo sport. Grazie al gruppo dirigente della società sportiva, alle atlete, agli atleti e alle famiglie. Viva lo sport».

La società di Gavorrano intende ringraziare anche gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Cral Venator, Farmacia Bartolozzi, Benini Ivano, Comimp, Tencno2, Tommy Auto, Sicoi, panificio Cambri.