Coronavius: in Toscana soltanto 55 casi, il tasso dei nuovi positivi è 0,43%

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 55 su 12.732 test di cui 6.354 tamponi molecolari e 6.378 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,43% (1,4% sulle prime diagnosi).

A comunicarlo è il presidente Eugenio Giani. Si tratta di dati che confermano la tendenza dei giorni scorsi. Tra i vari dati interessanti c’è quello che riguarda il contagio per fasce d’età: nella giornata di oggi non si registrano nuovi contagi tra gli over 80.

In totale i nuovi positivi di oggi diminuiscono anche rispetto a ieri quando erano stati 62.