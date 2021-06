Bbc Grosseto da applausi allo Jannella, doppietta sulla Fiorentina

GROSSETO – Doppietta del Bbc Ecopolis Grosseto sulla Fiorentina (13-3 all’8° sia in gara uno che in gara due). Un successo che permette di conquistare il secondo posto nel girone con una giornata di anticipo, alla vigilia della supersfida con l’imbattuto San Marino, in programma sabato prossimo allo stadio Jannella.

Il Bbc vince il primo match prima del limite, dopo aver subito il primo punto al 2°: dal 3° inning però i ragazzi di Ramos Gizzi sono cresciuti di rendimento e nel giro di tre riprese hanno messo insieme undici punti, prima di chiudere per manifesta grazie alle valide di Ginanneschi e Pancellini, entrati nel finale al posto di Mercuri e Sgnaolin. Dodici le hit grossetane (3/6 Ferretti), quarta vittoria per Cozzolino (6bv-5so, 5rl) e seconda salvezza per Leonardo Bulfone.

L’Ecopolis ha fatto il bis sotto i riflettori al termine di una gara che ha preso la strada della Maremma solo nelle ultime due riprese. Avanti con il terza base Gentili nell’inning d’apertura, i grossetani hanno subito due punti al 4° sul singolo di Martin Perez e uno al 6°. Solo al 7°, con cinque punti, il Grosseto è tornato avanti e all’ottavo ha firmato un big inning da sette punti che ha risolto ancora una volta prima del limite. Gentili (3/4) e Chelli (3/5) spiccano in un line-up che ha prodotto 13 hit. Sul monte di lancio Ramos ha schierato ben cinque lanciatori, a cominciare dal rientrante Kevin Sosa (1bv-4so, 30 lanci), utilizzato per due riprese e un terzo. Vincente Angel Marquez, per la seconda nella massima serie, che ha chiuso con tre strike la sua ripresa.

I risultati del quinto turno del girone G: Ecopolis Grosseto-Fiorentina 13-3 (8°), 13-3 (8°), San Marino-Panamed Lancers 14-0 (7°), 17-1 (7°).

Classifica: San Marino 1000 (10 vinte-0 perse); Ecopolis Bbc Grosseto 700 (7-3); Fiorentina Baseball 200 (2-8); Panamed Lancers 100 (1-9).