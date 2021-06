Wine’s Summer: sulla spiaggia del Dolce Vita un’estate dedicata alle eccellenze di Maremma

GROSSETO – Saranno i vini e la gastronomia d’eccellenza i protagonisti dell’estate 2021 sulla spiaggia del Dolce Vita a Marina di Grosseto grazie all’iniziativa “Wine’s Summer”, promossa con la collaborazione della delegazione Grosseto di A.i.s., l’Associazione Italiana Sommelier (nella foto da sinistra: Marco Fei, Mario Salvestroni, Antnfrancesco Vivarelli Colonna, Antonio Stelli)..

Il calendario di eventi è stato presentato ieri sera nell’incantevole scenario del Dolce Vita: dodici appuntamenti tra giugno, luglio e agosto, settembre.

Si parte mercoledì 30 giugno con una serata dedicata agli “Artigiani del vino” e con le aziende vitivinocle Montauto e Roccapesta e il salumificio Subissati. Il programma di eventi si chiuderà giovedì 10 settembre.

«Abbiamo voluto mettere in evidenza – ha spiegato Antonio Stelli, delegato AIS Grosseto, le eccellenza della Maremma, non solo nel vino, ma anche del “food”. In queste dodici serata metteremo sul piedistallo tutte quelle aziende del nostro territorio che meritano un’attenzione particolare per il livello di qualità che hanno raggiunto».

Alla presentazione erano presenti anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Marco Fei del Bagno Dolce Vita e l’ingegner Mario Salvestroni, proprietario dello stabilimento balneare.