Torneo Primavera, ecco le finaliste del tabellone Dilettanti. Spettacolo allo Wheelchair

GROSSETO – Ancora grande spettacolo col calcio a 5 targato Uisp, tra tornei già avviati e altri pronti a decollare. Sarà Angolo Pratiche-Il Frantoio Baccinello la finale del tabellone Dilettanti del torneo Primavera. Il team di Coen approda all’ultimo atto con il 5 a 3 rifilato al Boca Juniors in cui Burioni splende come sempre: poker per il prolifico attaccante. Costante e prepotente la crescita della matricola Il Frantoio Bacinello nella competizione, con la finale raggiunta dopo l’8 a 4 sul Cassai Gomme: Bonsanti si conferma il migliore terminale offensivo. Iaccarino e Zerbini completano l’opera. Settimana prossima servizio completo per le due finali della manifestazione, compresa l’attesissima e tirata Crystal Palace-Barbagianni Carrozzeria Tirrena.

Al via anche il Mundialito di Follonica, nel rinnovato scenario del centro sportivo della Pista dei Pini. La gara inaugurale è stata quella tra due ottime squadre come Fratelli Olandesi e Pizzeria Ballerini, militanti nel girone A, con gli orange che conquistano il bottino pieno grazie all’8 a 5 finale. In grande evidenza Passero, che spinge i suoi con una tripletta, ma buono anche l’apporto di Boccarella e Biagioni. Per il Ballerini Toninelli segna una doppietta.

Dieci le formazioni che animano la IV edizione del torneo Wheelchair Porto Ercole, organizzato dal Comitato Territoriale Uisp Aps in collaborazione con la locale associazione.

Due le giornate disputate nella prima settimana e nel gruppo A partono subito forte i Looney Tunes che prima battono 10 a 8 i Forever (Giacomo Nieto 6), poi impattano 5 a 5 contro Ocugi’ (Tommaso Alocci 3) garantendosi comunque la vetta solitaria. Simone e Andrea Presicci, Pratesi e Stronchi sono gli artefici della buona partenza della capolista. Bene anche i giovanissimi ragazzi del 4 settembre, che la spuntano di misura (4-3) contro il quotato Bibar grazie al tris di Leonardo Loffredo, dopo che il team di Fanteria aveva esordito con un successo per 6 a 4 sugli Ocugi’, sfruttando la buona vena dei fratelli Maggiolini.

Nel girone B è invece il Maracaibo di Leonardo Costanzo a condurre le operazioni a punteggio pieno grazie al 10 a 2 sull’Aston Vigna e il 7 a 3 sull’Atletico Bisi: oltre al talentuoso capitano, in grande evidenza Bartolini, Leonardo Lorenzini e Fabrizio Sabatini. Le doppiette di Censini e Ottobrino, invece, permettono alla quotata Bobbylandia di battere di misura (5-4) la giovane sorpresa rappresentata dai Calcia Toner, che poi mette in mostra tutte le proprie qualità nel 10 a 3 contro l’Aston Vigna griffato Bernardi Di Chiara e Sebastiano Rossi.

Prima giornata di gare anche per il nuovo torneo organizzato dal Comitato Territoriale Uisp Aps in collaborazione con la Polisportiva Roccastrada. Otto le squadre ai nastri di partenza divise in due gironi.

Nel gruppo A partenza a spron battuto per gli 11 uomini e un piede che si sbarazzano 9 a 2 della Pistoiese, spinti dal poker di Subissati e dalla doppietta di Muzzi. Bene anche il The New Drink Team, che la spunta 8 a 6 sul Gar grazie a un’ottima prova corale in cui spiccano le prestazioni di Regoli e Boschi. Nel girone B, invece, è il Comitato Val di Farma a fare la voce grossa con il roboante 8 a 1 contro le Brenne, in cui Moretti piazza subito l’allungo con un poker. Tennistica l’affermazione del Principina Terra Fc sul team dell’Ss Gretano, un 6 a 4 in cui i protagonisti sono Mucci e Tamantini.