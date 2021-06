Convocazione in Nazionale per De Florio, il giovane del Grosseto Handball vestirà l’azzurro

GROSSETO – La Maremma si tinge di azzurro con la convocazione di Matteo De Florio, talento del team Grosseto Handball, non nuovo alla chiamata in Nazionale. L’atleta biancorosso è a Bormes Les Mimosas in Francia, per il training camp che apre la stagione azzurra del beach handball. Assieme alla selezione della Francia, fino al 20 giugno, l’Italia sta preparando i Campionati Europei in programma nei prossimi 13-18 luglio a Varna, in Bulgaria: l’impegno continentale, dove la Nazionale è stata inserita nel Gruppo B e sfiderà proprio la Francia, e poi Grecia, Ungheria e Ucraina.

A seguire la squadra italiana si trasferirà a Marina di Grosseto per altri quattro giorni di stage e potremo ammirare le gesta del nostro atleta, certamente uno dei più forti giocatori in questa disciplina, che ha guadagnato la chiamata in azzurro per le sue grandi doti atletiche e la pregevole tecnica. Un elemento di spicco, dotato anche di un micidiale tiro, capace di evoluzioni acrobatiche che, in questa particolare e spettacolare disciplina, lo pongono fra gli atleti più forti a livello nazionale e anche internazionale.

Insignito dal CONI nel 2018 della Medaglia di Bronzo al valore atletico, è stato protagonista con la Nazionale Italiana già nel 2015 con la partecipazione ai Mediterranean Beach Games di Pescara, mentre con Pallamano Grosseto prima e col Grosseto Handball poi, Matteo De Florio ha conquitato numerosi titoli italiani nel beach handball, e vanta altresì tre partecipazioni alla Champions Cup di Beach Handball e a vari tornei EBT.

Un atleta a tutto tondo che, considerata inoltre la sua pluriennale esperienza maturata sia in campo nazionale che internazionale, saprà dare sicuramente un contributo determinante alla causa azzurra e magari conquistare l’ambito successo che potrà dare ulteriore lustro al Tricolore prima nonché alla città di Grosseto e al team di appartenenza.