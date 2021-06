Un nuovo difensore per il Circolo Pattinatori: è l’argentino Nacevich

GROSSETO – Colpo di mercato del Circolo Pattinatori che ha rinforzato la rosa per il prossimo campionato di serie A1 con il difensore argentino German Nacevich. Un giocatore che ha le caratteristiche richieste dall’allenatore Federico Paghi, che vuole puntellare la retroguardia con un altro giocatore al fianco di Mario Rodriguez, che garantisca solidità e veloci ripartenze.

German Nacevich, nato a San Juan in Argentina il 18 marzo 1997, torna in Europa a distanza di cinque anni dall’esperienza in Spagna con il Liceo La Coruna. La carriera, iniziata da giovanissimo, nel 2012-2013 con Leonardo Murialdo di Guaymallen, si è svolta quasi tutta in Sudamerica. Dopo l’anno e mezzo in Spagna, nel quale ha trovato poco spazio considerato il grande valore del roster, è tornato a casa nel Murialdo dove ha giocato fino all’anno scorso, a parte una stagione con il Centro Valenciano di San Juan. Negli anni scorsi fu opzionato dal Sarzana ma alla fine l’operazione saltò per la decisione di scegliere il Liceo. Difensore roccioso, mancino, il neo biancorosso ha vinto per due volte la Coppa Panamericana, l’equivalente della Coppa Campioni, è stato il capitano dell’Argentina ai Mondiali under 20 in Colombia, la manifestazione che lo ha fatto conoscere e gli ha permesso di effettuare un’esperienza nel Vecchio continente, nel quale tornerà nelle prossime settimane per sposare il progetto di una società ambiziosa come il Circolo Pattinatori e per dimostrare al mondo dell’hockey tutte le sue qualità.