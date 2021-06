ULTIM’ORA – Da lunedì la Toscana è in zona bianca: è ufficiale

GROSSETO – Finalmente anche la Toscana entra in zona bianca. A confermalo il presidente della Regione Eugenio Giani.

Da lunedì 21 giugno la nostra Regione, dopo sette mesi (era infatti il mese di novembre, quando per la prima volta la Toscana entrò in zona arancione) di restrizioni dovute alle zone a colori, entra nella fascia con meno limitazioni.

Da lunedì, quindi, non ci sarà più il coprifuoco e non ci saranno più limitazioni di orario per gli spostamenti: si potrà dunque circolare liberamente anche dopo la mezzanotte.