FOLLONICA – Ad Acqua Village è tutto pronto per dare il via alla stagione estiva 2021.

Sabato 19 giugno alle 10 i parchi acquatici di Cecina e Follonica apriranno ufficialmente i battenti: sarà un’estate all’insegna del divertimento in totale sicurezza.

di 4 Galleria fotografica Acqua village 2021







Chilometri di scivoli, zone relax, piscine adatte ai grandi e ai piccoli con scenografie tiki che seguono la tematizzazione ispirata alle Isole Hawaii. E poi le aree ristoro per soddisfare tutti i gusti.

«Per noi è il momento più importante dell’anno – dicono dalla proprietà –: dopo mesi torniamo a incontrare i nostri ospiti. Lo è specialmente quest’anno in cui purtroppo abbiamo dovuto affrontare un’emergenza sanitaria mondiale: l’augurio è di tornare presto alla normalità. Intanto abbiamo continuato a lavorare per migliorare le nostre strutture: da quest’anno al parco di Follonica c’è una nuova sala macchine per il filtraggio e la distribuzione dell’acqua alle piscine e agli scivoli, realizzata seguendo le ultime certificazioni internazionali. E non è l’unica novità del 2021».

Acqua Village ha infatti rinnovato la sua veste grafica sul web. «Il sito – concludono dalla proprietà – è completamente nuovo e riprende nei minimi particolari la tematizzazione hawaiana dei parchi acquatici. Ogni dettaglio è frutto di un’attenta ricerca e rispecchia perfettamente la filosofia del brand che in hawaiano è racchiusa nella parola “Aloha”, cioè condividere l’energia positiva».

Sul sito www.acquavillage.it è possibile acquistare i biglietti di ingresso online e scoprire tutte le promozioni di Acqua Village.