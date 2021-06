La cenerentola Lucchese ultima fatica degli Under 17 del Grifone

ROSELLE – Capitolo finale per l’avventura di campionato degli Under 17 del Grifone. La formazione giovanile più importante dopo la Primavera archivierà in casa contro l’ultima Lucchese un’annata anomala: torneo subito interrotto a ottobre e ripreso a fine aprile, trasformato in un mini girone a sei squadre che per due mesi ha ridato fiato alla voglia di giocare, crescere e confrontarsi dei giovani biancorossi. Arbitrerà Avelardi di Livorno coadiuvato da Chernenkov e Paoli di Piombino. Il fischio d’inizio è domenica alle 15.

Sempre su terreno amico, test amichevoli per gli Under 14 e gli Under 13, entrambi alle prese coi coetanei della Fiorentina; si giocherà sabato dalle 16.

Under 17:

Il programma della 10a giornata (5a di ritorno) del gruppo 5: Carrarese-Pistoiese; Grosseto-Lucchese; Pontedera-Livorno.

La classifica del gruppo 5: Pontedera 20 punti; Livorno 15; Pistoiese* 12; Grosseto 10; Carrarese* 9; Lucchese 5 (* = una gara da recuperare).

Il programma:

Under 17: Us Grosseto-Lucchese

Under 14: Us Grosseto-Fiorentina

Under 13: Us Grosseto-Fiorentina