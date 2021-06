Il podcast del 18 giugno – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 18 giugno 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 18 giugno 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 67 su 15.496 test di cui 6.232 tamponi molecolari e 9.264 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,43% (1,3% sulle prime diagnosi).

Oggi c'è attesa per la decisione del ministero della salute che dovrebbe annunciare l'ingresso della Toscana in zona bianca a partire da lunedì 21 giugno. Tra l'altro da lunedì cadono tutti gli obblighi legati al coprifuoco. Si potrà quindi circolare e spostarsi liberamente senza alcun limite legato agli orari.

Intanto ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati soltanto 3. Un netto calo sui nuovi positivi rispetto ai giorni precedenti che fa ben sperare alla vigilia della zona bianca. Questo significa che almeno per il momento i due focolai scoperti negli scorsi giorni ad Arcidosso e Scansano sono sotto controllo.

Diminuiscono ancora i ricoveri al Misericordia: in totale in ospedale ci sono 14 persone, 13 nel reparto di degenza Covid, 1 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 50.737 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 107.703 le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 2.653.000 dosi.

