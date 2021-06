Coronavirus in Italia: 1.147 nuovi casi e 35 morti. Tasso di positività allo 0,5%

GROSSETO - Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.147 casi e 35 morti. Il tasso di positività scende allo 0,5%. Ieri c'erano stati 1.325 casi e 37 decessi.

Di seguito tutti i dati:

• Attualmente positivi: 92.072

• Deceduti: 127.225 (+35)

• Dimessi/Guariti: 4.031.605 (+7.648)

• Ricoverati: 3.096 (-236)

• di cui in Terapia Intensiva: 416 (-28)

• Tamponi: 69.515.711 (+216.026)

Totale casi: 4.250.902 (+1.147, +0,03%)

📊 Medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa

Casi totali: 1.306 casi in media al giorno (-700, -35% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 43 (-30, -41%)

Nuovi ingressi in T.I.: +17 al giorno (-5, -23%)

Tamponi: 179.750 (-8.613, -5%)

✅ Dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 44.431.586

Di cui prime dosi: 29.432.777

Di cui seconde dosi: 14.998.809

Dosi disponibili ma non ancora somministrate: 5.120.917

✅ Dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri: 576.266

Media settimanale delle somministrazioni giornaliere: 531.066