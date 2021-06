Lo vedono derubare un’auto, lo bloccano e chiamano i carabinieri: arrestato

SCARLINO – Con l’avvio della stagione estiva e il crescente flusso di persone che approfittano delle alte temperature per trascorrere una giornata al mare lungo la costa della provincia di Grosseto, sono aumentate di conseguenza le segnalazioni di furti su auto, in danno di coloro che parcheggiano i veicoli in prossimità delle spiagge.

Nei giorni scorso, in particolare, era stato notato un aumento di furti nelle auto tra Follonica e Scarlino, dove i carabinieri della compagnia di Follonica hanno predisposto una serie di servizi mirati, con lo scopo di prevenire tali eventi.

Nella giornata di ieri, in seguito a una segnalazione da parte di due cittadini, che transitavano in quel momento sulla S.P. 158, avevano notato strani movimenti: un uomo cercava infatti in tutti i modi di infilare la mano all’interno del finestrino lasciato aperto per far circolare un po’ d’aria, di un veicolo in sosta, dove erano custoditi oggetti vari e denaro contante appartenenti ad un uomo che aveva lasciato lì la macchina per trascorrere qualche ora al mare.

Quando si è accorto di essere stato notato, il malintenzionato ha cercato di risalire nella sua auto e darsi alla fuga. L’intervento dei due uomini che avevano fatto la segnalazione ai carabinieri ha evitato che potesse scappare: i due infatti gli hanno sbarrato la strada, consentendo ad una pattuglia della stazione Carabinieri di Scarlino di arrivare pochi minuti dopo, conducendolo in caserma.

Il fermato, un pregiudicato di origini campane, è stato sottoposto a perquisizione, da cui sono spuntati alcuni oggetti con cui aveva poco prima cercato di forzare l’auto. Si è poi scoperto che il malintenzionato, da solo, era partito da Napoli in auto, allo scopo di trattenersi a Scarlino qualche giorno, dove probabilmente avrebbe messo a segno una serie di furti. Determinante è stato, in questo caso, il senso civico e la collaborazione fornita dai due cittadini che hanno contribuito efficacemente all’arresto.

I carabinieri intanto stanno vagliando eventuali responsabilità dell’uomo anche per altri fatti analoghi avvenuti proprio nel comune di Scarlino.