GIUNCARICO – La 1000 Miglia ha conquistato la Maremma regalando emozioni uniche. Noi de IlGiunco.net abbiamo seguito da vicino questo grande evento internazionale dedicato alla storia delle quattro ruote: siamo stati in diretta per più di tre ore raccontando tutto il passeggio della “corsa”, a partire dal Tributo Ferrari alla mitiche auto d’epoca, vere protagoniste della 1000 Miglia per poi proseguire con le “supercar”.

Abbiamo anche realizzato un video che entra a fare parte della nostra nuova serie multimediale “#ontheroad: sulle strade della Maremma”.