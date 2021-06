Coronavirus: in Maremma solo tre nuovi casi. Stabili i ricoveri

GROSSETO – Calano drasticamente i nuovi casi in Provincia di Grosseto. Sono tre i nuovi positivi al Coronavirus registrati tra le 14 del 16 giugno e le 14 di oggi, 17 giugno (ieri 19). Dopo giorni in cui il numero di nuovi casi tornava ad essere alto, soprattutto per la presenza di due focolai, oggi la Maremma registra solo tre nuovi positivi, due nel Comune di Grosseto e uno in quello di Arcidosso.

Il numero di test effettuati tra le 14 di ieri e le 14 di oggi nel grossetano è 368 (ieri 479). Tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e numero di tamponi effettuati) in calo: oggi è pari a 0,81% (ieri 3,97%).

Le persone positive in carico alla Asl sono 333 (ieri 347), i guariti 12 (come ieri).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto sono ricoverate 14 persone, come ieri. 13 pazienti si trovano nel reparto di degenza Covid (ieri 12), e uno in terapia intensiva (ieri due).

Dei nuovi casi registrati tra il 15 giugno ed oggi, quattro sono risultati positivi a varianti, tre a quella inglese e uno a quella brasiliana.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 10 Provincia di Arezzo 4 Provincia di Siena 3 Provincia di Grosseto 3 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo – 1 – 3 Grosseto – 1 1 1 Siena 2 – – 1 Totale USL 2 2 1 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 9 giugno Giovedì 10 giugno Venerdì 11 giugno Sabato 12giugno Domenica 13 giugno Lunedì 14 giugno Martedì 15 giugno Mercoledì 16 giugno Giovedì 17 giugno Arezzo 6 14 10 14 4 2 2 7 4 Siena 9 2 18 9 3 5 4 3 3 Grosseto 18 15 25 19 29 14 19 19 3 Totale Asl Tse 33 31 53 42 36 21 25 29 10

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Grosseto 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 13 TI Misericordia Grosseto 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 444 Provincia di Siena 517 Provincia di Grosseto 368

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 276 Provincia di Siena 181 Provincia di Grosseto 333

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 179 Provincia di Siena 157 Provincia di Grosseto 313

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 470 Provincia di Siena 309 Provincia di Grosseto 456

Guariti Provincia di Arezzo 13 Provincia di Siena 20 Provincia di Grosseto 12