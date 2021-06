Con l’Hexagon Grosseto tra le eccellenze italiane dei festival del cinema

GROSSETO – La terza edizione di Hexagon Film Festival è ancora in cantiere, prevista dal 9 al 18 settembre prossimi, ma il Festival Internazionale di Cortometraggi con sede a Grosseto, il cui nome si ispira proprio alla forma esagonale della cinta muraria del capoluogo di Maremma e alla simbologia legata al numero sei, ha già raggiunto uno dei traguardi più ambiti del settore, entrando a far parte dell’Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC) http://www.aficfestival.it/

Grosseto sarà quindi da quest’anno annoverata tra le città italiane che ospitano i festival cinematografici di maggior rilievo, accodandosi a centri d’eccellenza come Venezia, Torino e ancora Bari, Genova, Trieste, riconosciute a livello internazionale come luoghi generalmente associate al cinema, grazie agli eventi di spicco che ospitano annualmente.

Unico rappresentante del suo genere nella costa toscana, Hexagon Film Festival va a riempire il precedente “vuoto” rappresentativo lasciato sull’intera costa tirrenica nel tratto che va da Genova e Roma. A tal proposito, una mappa esplicativa della “geografia” dei festival italiani del cinema è consultabile sul sito di AFIC a questo link http://www.aficfestival.it/la-mappa-dei-festival-afic/

Si tratta di un’opportunità eccellente di visibilità sia per Hexagon Film Festival che per il profilo culturale della città di Grosseto, la città che lo ha visto nascere e che lo ospiterà per la terza volta consecutiva a settembre 2021. La rassegna cinematografica “esagonale” si profila ormai come evento di rilievo per la candidatura del capoluogo maremmano a Capitale italiana della cultura 2024.

A questo link è consultabile la scheda informativa di Hexagon Film Festival sul sito di AFIC (http://www.aficfestival.it/event/hexagon-film-festival/) mentre a questo link (http://www.aficfestival.it/applicazione-trova-festival/) è possibile scaricare a l’APP di AFIC, che tiene traccia dei migliori festival cinematografici sul territorio italiano, tra cui ovviamente anche Hexagon, con informazioni sempre aggiornate su come partecipare in qualità di candidati o semplici spettatori, qualora possibile, grazie all’ausilio di mappe, calendari e promemoria per facilitarne la consultazione all’utente.

Per info sulle iscrizioni a Hexagon Film Festival 2021, che scadono alla mezzanotte di domenica 20 giugno, consultare il sito www.hexagonfilmfestival.com.