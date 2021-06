Ultima di campionato da applausi per il Follonica Gavorrano, poker al Cannara ed esordio di un 2003

BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano saluta il proprio pubblico e si congeda dalla stagione 2020/2021 con un netto 4 a 0 sul Cannara. Tra le note positive l’esordio del portiere classe 2003, Alex Barbanera, prodotto del vivaio biancorossoblu.

Dopo una prima fase di studio con il passare dei minuti i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco e vanno vicini al gol con una bella conclusione di capitan Dierna sporcata da un difensore ospite, la palla arriva a Tascini che vede respingersi il primo tentativo, poi colpisce la traversa a Cocchini battuto con un potente tracciante.

Al 41′ Follonica Gavorrano in vantaggio con un bel passaggio di Grifoni per Carcani, bravissimo a girare di teta nel palo più lontano per il vantaggio dei padroni di casa. Su questa occasione termina il primo tempo.

Nella ripresa i ragazzi di Cacitti chiudono i conti. Al 15’ bella azione di Zini sulla destra che trova ampi spazi per entrare in area e servire dietro una palla che Apolloni deve solo indirizzare alle spalle dell’immobile Cocchini.

Passano solamente tre minuti ed in un’azione fotocopia della precedente Vai scarica indietro per l’accorrente Lo Sicco che disegna una parabola fantastica all’incrocio per il punto del 3 a 0.

Al 26 arriva il poker con capitan Dierna che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fissa il risultato sul definitivo 4 a 0.

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini (35’ st Barbanera), Zini, Dierna, Bruni, Grifoni; Berardi, Lo Sicco, Rosini (28’ st Cordovani); Apolloni (33’ st Usei); Tascini (20’ st Tomassini), Carcani (13’ st Vai). A disposizione: Mencagli, Lombardi, Staiano, Valerio. All. Cacitti.

CANNARA: Cocchini, De Sanctis (33’ st Dedja), Orazzo, Mattia, Bei, Moracci, Massa, (26’ st Lucentini) Ferreira Lira (36’ st Balducci), Ubaldi (15’ st Faraghini), Fofana (19’ st Corrado), Bazzoffia. A disposizione: Lori, Brunetti, Chiacchierini, Ravanelli. All. Alessandria.

ARBITRO: Bracaccini di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Moretti di San Benedetto del Tronto e Singh di Macerata.

MARCATORI: 41’ Carcani, 15’ st Apolloni, 18’ st Lo Sicco. 26’ st Dierna.

NOTE: giornata calda e soleggiata, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Orazzo, Zini, Lo Sicco, concessi 0’ + 5’ di recupero, angoli 7 a 1 per il Follonica Gavorrano.