Montieri diventa “smart”: firmato l’accordo con Its italy per la rigenerazione del centro storico

Si tratta di un progetto di collaborazione senza alcun onere economico per il Comune, con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri volti alla riqualificazione immobiliare del Centro storico e al supporto delle attività imprenditoriali locali.

Il progetto non si ferma al recupero immobiliare, ma punta a dare nuova vita ai centri in cui saranno operati gli investimenti, con strutture di pubblica utilità, supporto a micro-business locali e la creazione di servizi.

ITS ITALY, già opera in Italia da tempo. Come in altri interventi operati, si propone di individuare non meno di una trentina di unità immobiliari da ristrutturare da proporre alla propria rete di investitori, ma sarà anche in grado di segnalare imprese locali da sostenere con il progetto. L’iniziativa, lanciata il dicembre scorso, ha raggiunto oltre 50 adesioni di Comuni in diverse parti d’Italia è, con l’uscita dal lockdown, entrata nel vivo con i primi investimenti diretti.

Il Sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi, dichiara: ‘Prosegue e si rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale per la rigenerazione dei nostri borghi e del patrimonio immobiliare privato dei nostri centri storici. Da anni siamo fortemente convinti che i borghi rappresentino il cuore pulsante, bellissimo ma fragile, di questi territori ed un’importante attrazione turistica ma anche luoghi nei quali decidere di costruire nuovi progetti di vita per persone provenienti dalle più svariati parti del mondo. Dobbiamo pensare che paesi come i nostri ed il paesaggio dei nostri territori sono unici sul panorama mondiale e possono rappresentare una fonte di ispirazione per tantissime persone da moltissimi paesi del mondo soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, che ha cambiato e cambierà drasticamente le società del futuro. Per questo motivo è essenziale proseguire spediti in percorsi di rilancio e ripensamento che mettano al centro un’idea nuova, moderna e smart con la quale nei borghi convivano i residenti storici con persone che li scelgono come luoghi di vacanza o di vita. Abbiamo anticipato i tempi rispetto al covid e ad una ritrovata attenzione globale su questi pezzi d’Italia dal momento che da molto tempo lavoriamo in questa direzione che ci ha permesso di cogliere grandi risultati negli ultimi anni e soprattutto di lanciare proposte e politiche che hanno saputo catalizzare l’attenzione su una vastissima scala ed incentivare il recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio.’