GROSSETO – Primi esami di maturità in questo secondo anno di pandemia con le nuove regole previste dal protocollo e con un’unica prova orale per studente.

In totale in Maremma sono circa 1900 i ragazzi che dovranno sostenere questo esame in forma diversa: un colloquio di un’ora in cui discutere un proprio elaborato che partendo dalle materie scelte dal ministero (per il Liceo scientifico per esempio matematica e fisica) lega tutte le altre.

Anche l’utilizzo della Lim (la lavagna multimediale) non è un’assoluta novità, ma in un esame di questo tipo assume un’importanza centrale visto che i ragazzi dovranno presentare alla commissione di docenti il loro elaborato digitale.

Un esame che sarà ricordato anche per le mascherine, di professori e studenti, per i distributori di igienizzanti un po’ ovunque e per il controllo elettronico della temperatura corporea all’ingresso della scuola.

Tra i tanti ragazzi che stamattina hanno inaugurato la maturità, nelle foto vediamo Marco Scarpino del Liceo Scientifico Guglielmo Marconi di Grosseto.