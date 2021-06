Il Circolo Pattinatori congeda tre eroi della salvezza in A1, Osti: «Distinti per professionalità»

GROSSETO – Per il Circolo Pattinatori Grosseto, dopo la conferma di alcuni dei protagonisti della stagione conclusa con una strameritata e tutto sommato tranquilla salvezza, è anche arrivato il momento delle scelte, talvolta dolorose, delle rinunce ad atleti che hanno fatto la storia recente della società. Nella prossima stagione non indosseranno la maglia biancorossa del Circolo Pattinatori Grosseto in serie A1 il portiere Michael Saitta, Andrea Fantozzi e Romeo D’Anna. Tre giocatori, tre storie diverse (foto d’archivio di Mimmo Casaburi).

«Ringrazio personalmente e a nome della società che rappresento, tecnici compresi – dice il presidente Stefano Osti – tre ragazzi che hanno contribuito ad ottenere la permanenza nella massima serie e che si sono distinti per serietà e professionalità. Il viareggino Romeo D’Anna, dopo un campionato in Maremma, ha fatto una scelta condivisibile, sistemandosi a Lodi, nella formazione che martedì sera ha conquistato il titolo di campione d’Italia. Cucirà insomma lo scudetto sul petto e non potevamo togliergli questa soddisfazione».

«Salutiamo e ringraziamo Fantozzi – prosegue il presidente – che ci ha aiutato in serie A1, dopo essere stato dei nostri qualche anno fa in serie B. Per Andrea saranno sempre aperte le porte della nostra casa. Un discorso a parte merita Saitta, al quale vanno i nostri sentiti ringraziamenti per aver sposato il nostro progetto in serie B, accompagnando la nostra straordinaria cavalcata dalla serie B alla salvezza in A1 nel giro di tre anni».

Non farà parte del roster di serie A1 Matteo Battaglia, che ha trovato poco spazio con Mister Federico Paghi nel torneo andato in archivio, dopo essere stato uno dei primattori nell’annata da record in serie A2.