Coronavirus: ancora 19 nuovi positivi in Maremma. Un ricovero in più e 12 guarigioni

GROSSETO – Sono 19 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le 14 del 15 giugno e le 14 di oggi, 16 giugno (come ieri). Dei 19 nuovi positivi, cinque sono nel Comune di Grosseto, quattro in quello di Monterotondo Marittimo, tre a Follonica e due a Magliano.

Il numero di test effettuati tra le 14 di ieri e le 14 di oggi nel grossetano è 479 (ieri 539). Tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e numero di tamponi effettuati) in crescita: oggi è pari a 3,97% (ieri 3,52%).

Dei 19 nuovi positivi registrati in Provincia di Grosseto, cinque sono under18, due hanno tra i 19 e i 34 anni, sei tra i 35 e i 49, tre tra i 50 e i 64, due tra i 65 e i 79 anni, mentre una persona è over80.

Le persone positive in carico alla Asl sono 347 (ieri 356), i guariti 12 (ieri 17).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto sono ricoverate 14 persone, una in più di ieri. 12 pazienti si trovano nel reparto di degenza Covid (ieri 11), e due in terapia intensiva (come ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 29 Provincia di Arezzo 7 Provincia di Siena 3 Provincia di Grosseto 19 Extra USL 0



Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 8 giugno Mercoledì 9 giugno Giovedì 10 giugno Venerdì 11 giugno Sabato 12giugno Domenica 13 giugno Lunedì 14 giugno Martedì 15 giugno Mercoledì 16 giu Arezzo 13 6 14 10 14 4 2 2 7 Siena 5 9 2 18 9 3 5 4 3 Grosseto 8 18 15 25 19 29 14 19 19 Totale Asl Tse 26 33 31 53 42 36 21 25 29

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Civitella Paganico 1 Follonica 3 Gavorrano 1 Grosseto 5 Magliano In Toscana 2 Manciano 1 Monterotondo Marittimo 4 Orbetello 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 12 TI Misericordia Grosseto 2

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 481 Provincia di Siena 634 Provincia di Grosseto 479

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 288 Provincia di Siena 204 Provincia di Grosseto 347

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 188 Provincia di Siena 176 Provincia di Grosseto 327

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 481 Provincia di Siena 317 Provincia di Grosseto 399

Guariti Provincia di Arezzo 6 Provincia di Siena 16 Provincia di Grosseto 12