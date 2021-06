Rifiuti, continua la consegna delle 6card: ecco come e quando ritirarle

SANTA FIORA – È terminata il 14 giugno la prima fase dell’attività di consegna al teatro di Santa Fiora delle tessere 6Card associate alle specifiche utenze Tari, necessarie per l’utilizzo dei contenitori ad accesso controllato.

Ad oggi la percentuale di consegna è nel complesso del 50,2%, pari a 1647 utenti. I residenti che hanno ritirato la tessera sono 1191, pari al 91%.

Il Comune di Santa Fiora informa che, in particolare per andare incontro alle esigenze dei non residenti, sono stati programmati due nuovi giorni di consegna: sabato 3 luglio e sabato 7 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, in piazza Garibaldi.

Chi fosse impossibilitato a ritirare la tessera nelle due date stabilite, può recarsi negli altri giorni in Municipio, esclusivamente previo appuntamento, allo Sportello Amico del Comune di Santa Fiora, in piazza Garibaldi 25. Per fissare l’appuntamento telefonare allo 0564 965327.