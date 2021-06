Il podcast del 15 giugno – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 15 giugno 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 15 giugno 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 57 su 14.856 test di cui 6.572 tamponi molecolari e 8.284 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari allo 0,38% (1,1% sulle prime diagnosi). Si tratta di dati molto positivi, era dal 15 settembre che non si registrava un numero così basso di casi positivi.

Intanto ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 14. Di questi 3 sono stati riscontrati ancora nel comune di Arcidosso e 4 in quello di Scansano, i due comuni dove da giorni sono stati individuati due focolai. E purtroppo nella giornata di ieri si devono registrare due nuove vittime del virus: si tratta di una donna di 95 anni e di un uomo di 76, entrambi deceduti all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Diminuiscono ancora i ricoveri al Misericordia: in totale in ospedale ci sono 17 persone, 14 nel reparto di degenza Covid, 3 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 49.710 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 103.285 le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 2.560.000

Adesso la cronaca. Crolla il tetto de centro anziani. È successo stanotte a Grosseto nello stabile comunale di via de Barberi. Alcuni travetti hanno ceduto e una porzione della copertura è crollata. Per fortuna al momento del crollo la struttura era vuota. Sul posto stanno intervenendo i tecnici del Comune.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata alla nostra terra.