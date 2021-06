Chiuso con successo il corso da operatore sportivo tenuto dalla Polisportiva Salesiana

GROSSETO – Terminato il corso da operatore sportivo di primo livello sul beach tennis, beach volley, canoa e sup per gli studenti dell’ISIS Fossombroni a indirizzo sportivo tenuto dalle Polisportive Giovanili Salesiani. Il corso, dai contenuti volti alla conoscenza più qualificata del ruolo operatore sportivo, ha avuto ben venticinque iscrizioni ed è stato tenuto in remoto con i docenti Gabbrielli, Castellani, Testa, Stagnaro, Niccolo, Palla e Gori ed hanno riguardato l’apprendimento motorio, i tipi di apprendimento a seconda dell’età, comunicazione, metodologia e didattica induttivo deduttivo integrata, Globale e analitico, la motivazione, il pensiero divergente, la gestione di un gruppo.

La fase finale ha avuto il suo termine al bagno Bertini a Marina di Grosseto. Questo corso aveva come prima finalità la possibilità di inserirsi dentro un processo complessivo di formazione dello studente. I giovani di oggi, infatti, sono abituati a distrarsi facilmente, mantenendo un buon livello di concentrazione ed attenzione solo per breve tempo per questo è stato fondamentale curare sia la componente percettivo-motoria, sia quella logico-razionale, sia quella affettivo-sociale.

La filiale grossetana della Polisportiva Giovanile Salesiana ha programmato quindi un corso teso a creare un sistema sportivo che supportasse la scuola e i docenti nella formazione degli alunni, puntando a riunire quei contenuti preposti all’educazione motoria e sportiva, stipulando un patto formativo tra la Scuola, l’Ente di Promozione, le società sportive ed il territorio.

L’operatore sportivo, fino al compimento del 18esimo anno, svolgerà le mansioni di sostegno dei tecnici maggiorenni.

Molto importante la collaborazione con i docenti del corso a indirizzo sportivo dell’ISIS Fossombroni prof. Mirco Pierattoni (presidente provinciale PGS), prof. Stefano Rosini, prof.ssa Alessia Gioè, prof.ssa Sara Machetti, prof.ssa Silvia Madioni, prof. Amedeo Gabbrielli,prof. Roberto Bisti, prof, Flavia Rustici e dal prof. Giovanni Gelli coadiuvati dall’esperto Bertolino per il beach volley e da Zaccherotti responsabile regionale Acquaviva Uisp.

Di seguito gli studenti che hanno partecipato al corso: Pastorelli Nora, Bobini Michael, Gini Riccardo, Marchi Daniele, Veronesi Jacopo, Benvenuti Marco, Filippi Alessio, Modanesi Cecilia, Bocci Sara, Cavassa Giulio, Diani Asia, D’anzi Luca Prospero, Condorelli Marco Antonio, Baietta Michele, Stoppa Tigli Dalila, Floreno Alice, Tibullo Irene, Castelli Cristiano, Galluzzi Tobia, Duchini Diego, Riello Francesco, Costa Jennifer, Parentini Canton Andrea.